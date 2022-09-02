Ekonomi G7 ülkelerinden Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması
DÜNYA EKONOMİSİ

G7 ülkelerinden Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması

G7 ülkelerinin maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyat uygulamaya karar verdi.

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Haber Merkezi İHA
G7 ülkelerinden Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması
G7 ülkelerinden Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması

G7 ülkelerinin maliye bakanları bugün yayımladıkları ortak bildiride Rus petrolün alımında tavan fiyat uygulamasını hayata geçirmekte anlaştıklarını açıkladı.

G7 maliye bakanları Rus petrol alımında tavan fiyat uygulaması konusunda anlaştı.

G7 ülkelerinin maliye bakanları bugün yayımladıkları ortak bildiride, Rusya'dan ithal edilecek ham petrol ve petrol ürünlerinde tavan fiyat uygulamasını hayata geçirmekte anlaştıklarını teyit etti.

G7 yetkilileri bu sabah, maliye bakanlarının uygulamayı hayata geçirmek için bugün planlarını kesinleştirmesini beklediklerini söylemişti.

Batılı ülkelerin liderleri Haziran ayında, Rus petrol arzını kesmeden Moskova'nın savaşta kullanabileceği geliri kısıtlama amacıyla rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal ederken ödeyebilecekleri fiyatta tavan uygulama konusunda anlaşmıştı.

Bakanlar, ilk safhada belirlenecek tavan fiyatın sonrasında gerekirse revize edileceğini belirtti.

Bildiride "Uygulamayı, Birleşmiş Milletler'in altıncı yaptırım paketindeki ilgili tedbirlerle eş zamanlı olarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz" denildi.

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