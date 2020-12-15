Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi GABORASta yeni dönem
EMLAK

GABORAS İcra Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Buğa getirildi

GABORAS’ta yeni dönem

Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarına yatırım yapma vizyonuyla faaliyet gösteren güç birliği SENYAP Yatırım Ortaklığı'nın; MÜSİAD ile Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığında kurduğu Gayrimenkul Borsası A.Ş.'nin (GABORAS) İcra Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Buğa getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Buğa
Ahmet Buğa

Yapılan Genel Kurul’un ardından GABORAS Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Aykut gelirken; yönetim kurulu üyeliklerine ise Ali Reis Topçu, Burhan Özdemir, Mahmut Asmalı, Fahrettin Oylum, Osman Çalışkan ve Prof.Dr. Bülent Bayram getirildi. Ahmet Buğa, GABORAS İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

Yönetim Kurulu ve lider kadrosu yenilenen GABORAS’ın, Türkiye’nin ve dünyanın gayrimenkul borsası olma vizyonu için Danışma ve Strateji Kurulu oluşturuldu. MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar’ın başkanlık yapacağı Danışma ve Strateji Kurulu’nda Bekir Yener Yıldırım ve Dr. İlkay Gültaş yer alıyor.

GABORAS’ın gayrimenkul sektörünü geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğini söyleyen GABORAS İcra Kurulu Başkanı Ahmet Buğa şöyle konuştu:

"Yeni dönemde kadromuzun yerel ve global bilgi ve tecrübesiyle gayrimenkul alım satım süreçlerinin dijitalleşmesi ve güvenli gayrimenkul ticareti platformunun hızla hayata geçirilmesi faaliyetlerimize hız vereceğiz. Önceliğimiz GABORAS’ın teknolojisini ve altyapısını tercih eden müşterilerimize hizmetlerimizi sürekli geliştirerek, memnuniyetlerini arttırmaktır. Bununla birlikte, hedefimiz GABORAS’ı gayrimenkul teknolojilerimizi kullanarak uluslararası gayrimenkul ve sermaye piyasası standartlarına uygun bir pazar yeri haline getirmek ve elektronik piyasa yapılanmasını gerçekleştirmektir."

GABORAS İcra Kurulu Başkanı Ahmet Buğa

İş hayatında ADESE, SEHA YAPI’da bir çok kademede görev yapan Buğa, 2009 - 2012 yılları arasında İttifak Holding İcra Kurulu Üyeliği ve Risk Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ahmet Buğa son olarak, SENYAP Yatırım Ortaklığı’nın Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Selçuk Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nde lisansını, Loughborough Üniversitesi İslami Bankacılık ve Finans alanında ise “Menkul Kıymetler Borsalarında Volatilite ve Muğlak Ticaret” teziyle yüksek lisansını tamamlayan Ahmet Buğa, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
EKONOMİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı

Dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar güne nasıl başladı?
Abone Ol Google News
Asgari ücrette ikinci tur

Asgari ücrette ikinci tur

​Online toplantı bu kez TİSK ev sahipliğinde yapılıyor.
Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

Kanserliye antibiyotik verip yolladılar

​İngiltere'de iki ayda MR çektiremeyen hasta öldü.
Ankara da İstanbul gibi: Toplu taşıma araçlarında yoğunluk mesafe kurallarını ihlal etti

​İki bin lira için arıyorsun 2500 TL'ye kiraya çıkıyorsun.

Dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor

Dezenfektan çeşmeleriyle donatıyor

Süleymanpaşalılar şehrin dört bir yerinden ücretsiz dezenfektan alacak.

Joe Biden resmen başkan

Joe Biden resmen başkan

​İlk kez bir Türk delegenin yer aldığı Seçiciler Kurulu onayladı.
1977'den beri seçiliyor

1977'den beri seçiliyor

​Türk siyasi tarihinde herkes değişti ama hep muhtar kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.