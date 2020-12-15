GABORAS’ta yeni dönem

Yapılan Genel Kurul’un ardından GABORAS Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Aykut gelirken; yönetim kurulu üyeliklerine ise Ali Reis Topçu, Burhan Özdemir, Mahmut Asmalı, Fahrettin Oylum, Osman Çalışkan ve Prof.Dr. Bülent Bayram getirildi. Ahmet Buğa, GABORAS İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

Yönetim Kurulu ve lider kadrosu yenilenen GABORAS’ın, Türkiye’nin ve dünyanın gayrimenkul borsası olma vizyonu için Danışma ve Strateji Kurulu oluşturuldu. MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar’ın başkanlık yapacağı Danışma ve Strateji Kurulu’nda Bekir Yener Yıldırım ve Dr. İlkay Gültaş yer alıyor.

GABORAS’ın gayrimenkul sektörünü geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğini söyleyen GABORAS İcra Kurulu Başkanı Ahmet Buğa şöyle konuştu:

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"Yeni dönemde kadromuzun yerel ve global bilgi ve tecrübesiyle gayrimenkul alım satım süreçlerinin dijitalleşmesi ve güvenli gayrimenkul ticareti platformunun hızla hayata geçirilmesi faaliyetlerimize hız vereceğiz. Önceliğimiz GABORAS’ın teknolojisini ve altyapısını tercih eden müşterilerimize hizmetlerimizi sürekli geliştirerek, memnuniyetlerini arttırmaktır. Bununla birlikte, hedefimiz GABORAS’ı gayrimenkul teknolojilerimizi kullanarak uluslararası gayrimenkul ve sermaye piyasası standartlarına uygun bir pazar yeri haline getirmek ve elektronik piyasa yapılanmasını gerçekleştirmektir."

GABORAS İcra Kurulu Başkanı Ahmet Buğa

İş hayatında ADESE, SEHA YAPI’da bir çok kademede görev yapan Buğa, 2009 - 2012 yılları arasında İttifak Holding İcra Kurulu Üyeliği ve Risk Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ahmet Buğa son olarak, SENYAP Yatırım Ortaklığı’nın Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

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Selçuk Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nde lisansını, Loughborough Üniversitesi İslami Bankacılık ve Finans alanında ise “Menkul Kıymetler Borsalarında Volatilite ve Muğlak Ticaret” teziyle yüksek lisansını tamamlayan Ahmet Buğa, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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