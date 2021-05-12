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Ekonomi Galatasaray Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak
BASIN İLAN

Galatasaray Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri lisansüstü programlarına 2021-2022 öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alınacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak
Galatasaray Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına ve Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına 2021-2022 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenciler için başvuru koşulları, kontenjanlar ve ön kayıt tarihleri http://fbe.gsu.edu.tr ve http://sbe.gsu.edu.tr web sayfalarında yayımlanmıştır.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alımı için düzenlenecek yazılı ve/veya sözlü sınavların tümü ÇEVRİM İÇİ (online) olarak yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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