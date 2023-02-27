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Ekonomi

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Galatasaray Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 23 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

06:30 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray Üniversitesi.

Galatasaray Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 29(yirmidokuz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.


#Basın İlan Kurumu
#Galatasaray Üniversitesi
#Sözleşmeli Personel
1 saat önce
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Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
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