Ekonomi Gana IMF ile anlaştı 3 milyar dolarlık kredi alacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Gana IMF ile anlaştı: 3 milyar dolarlık kredi alacak

Gana'da son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştı. IMF uzlaşma kapsamında Gana'ya 3 milyar dolar değerinde üç yıllık kredi paketi sunacak.

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Haber Merkezi AA
Gana IMF ile anlaştı: 3 milyar dolarlık kredi alacak
Foto/arşiv

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında kredi talebinde bulunan Gana hükümeti ile IMF heyetinin, 3 milyar dolar krediyi içeren üç yıllık yeni bir düzenlemeyle desteklenecek ekonomik politikalar ve reformlar anlaşmasında mutabakat sağladığı belirtildi.

Kamu borcunun sürdürülebilirliğini yeniden tesis etme hedefini desteklemek için hükümetin kapsamlı bir borç operasyonu başlattığı aktarılan açıklamada, ancak, önerilen fon destekli programın onay için IMF Yürütme Kurulu'na sunulabilmesi için yeterli güvence ve ilerlemeye ihtiyaç duyulacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Yetkililerin güçlü reform programı, savunmasızları ve finansal istikrarı korurken, güçlü ve kapsayıcı iyileşmenin temeli atılırken, makroekonomik istikrar ve borç sürdürülebilirliğinin yeniden tesisi amaçlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Gana, 3 yıl önce başlattığı "Gana Yardımın Ötesinde" kampanyası kapsamında IMF programından çıkmıştı.

Ülkede son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle hükümet, IMF'ye geri dönme kararı aldı.

Bu karar, aktivisitler ve halk tarafından eleştirilse de analistler, kararın Gana'nın zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacağı kanaatinde.

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