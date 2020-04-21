Ekonomi Garanti BBVAdan 200 adet solunum cihazı bağışı
İŞ DÜNYASI

Garanti BBVA'dan 200 adet solunum cihazı bağışı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük bir adım daha atan Garanti BBVA, yaklaşık 30 milyon TL değerinde 200 adet solunum cihazıyla Milli Dayanışma Kampanyasına destek oldu. Banka daha önce de devlet üniversitesi hastanelerine teçhizat ve malzeme tedariki için 10 milyon TL’lik bağışta bulunmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Garanti BBVA, bünyesinde bulunduğu BBVA Grubu’nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde salgınla mücadele için yürüttüğü ve toplam tutarı 35 milyon Euro’yu bulan yardım kampanyası kapsamında, Sağlık Bakanlığına teslim etmek üzere 4 milyon Euro (~30 milyon TL) değerinde 200 adet solunum cihazının tedarikini sağlıyor.

TOPLAMDA 40 MİLYON TL'LİK DESTEK

Ülkemizde salgınla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla ilk adım atan kurumlardan biri olan ve daha önce devlet üniversitesi hastanelerine teçhizat ve malzeme tedariki için 10 milyon TL’lik bağışta bulunan Garanti BBVA’nın toplam desteği 40 milyon TL’yi buluyor.

200 SOLUNUM CİHAZI BAĞIŞLAYACAK

Yeni destekle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Ülke olarak dünyayla birlikte çok zor bir sınavdan geçiyoruz. Bu dönemde hepimizin önceliği insan sağlığı ve bunun için yapılacak katkı ve dayanışma. Garanti BBVA olarak 2. bağışımızı, BBVA Grubunun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde farklı inisiyatiflerle birlikte gerçekleştirilen ve toplam tutarı 35 milyon Euro’ya varan yardım paketi kapsamında hayata geçiriyoruz.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ

Bu çerçevede, Garanti BBVA olarak biz de ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, 200 adet solunum cihazının tedarikini sağlamaya talip olduk.

Milli Dayanışma kampanyası başlamadan önce ilk adımı atıp hastanelerimizin ihtiyacı için 10 milyon TL’lik bir fon ayırırken, ülkece sahiplendiğimiz bu kampanyamıza da anlamlı bir katkı yapmak adına yaklaşık 30 milyon TL tutarında cihaz alımıyla destek oluyoruz. Bu süreçten en az kayıpla çıkmanın yolunun birbirimizi desteklemekten, ihtiyaçları doğru tespit edip işbirliğimizi canlı tutmaktan geçtiğine inanıyoruz. Biz Garanti BBVA’lılar olarak, insan sağlığının her şeyden önemli ve öncelikli olduğu bilinciyle, ısrarla bu konuda öncü görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

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