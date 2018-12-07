Ekonomi Gayrimenkul sektörüne ciddi fon girişleri olacak
EMLAK

Gayrimenkul sektörüne ciddi fon girişleri olacak

Intus Capital Yönetici Ortağı Bülent Kozlu, Körfez Bölgesi başta olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda fonun Türkiye'de olası yatırım fırsatlarını yakından incelediğini belirterek, "Özellikle gayrimenkul sektörüne yakın gelecekte çok ciddi fon girişleri göreceğimize inanıyorum” ifadesini kullandı.

Yeni Şafak
Bülent Kozlu
Bülent Kozlu

Dünyanın önemli kurumsal yatırımcılarını ve gayrimenkul fonu yöneticilerini bir araya getiren, 24 ülkeden toplam varlıkları 2 trilyon doları aşan 250'nin üzerinde yatırımcının katıldığı Private Equity Real Estate (PERE) Investor Forum etkinliği Dubai'de gerçekleştirildi.

Mali disiplin elden bırakılmadı

Kozlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzun dönemde hızlı büyümeye devam edecek olan bir ekonomisi ve bunu destekleyen büyük, genç ve çalışkan bir nüfusu olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Türkiye son 15 yılda yüzde 5,7 ortalama yıllık büyüme oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri oldu. Bu dönemde Türkiye’yi geleceğe hazırlayan çok önemli altyapı yatırımları yapıldı; yeni İstanbul Havalimanı, genişleyen metro hatları, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, limanlar. Bunlar yapılırken de mali disiplin elden bırakılmadı. Türkiye’nin toplam borç seviyesi gelişmiş ülkelere oranla oldukça düşük. Bu da son yaşanan kur ve enflasyon dalgalanmasının yönetilebileceğini gösteriyor."

Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek

Son dönemde ihracatın artması ve cari açığın düşmesinin de ekonomideki önemli bir pozitif gelişme olduğuna işaret eden Kozlu, "Bütün bunları alt alta koyduğumuzda Türkiye’nin uzun dönemli potansiyelinin yüksek olduğu çok açık. Global yatırımcıların da Türkiye’nin bu potansiyelinin farkında olduğunu birebir görüşmelerimizde çok yakından gördük. Körfez Bölgesi başta olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda fon Türkiye’de olası yatırım fırsatlarını yakından inceliyor. Özellikle gayrimenkul sektörüne yakın gelecekte çok ciddi fon girişleri göreceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Kozlu, 2 trilyon doları yöneten yatırımcı grubuna Intus Capital olarak Türkiye'de iyi kiracı profiline sahip ve bulunduğu bölgede lider konumdaki gayrimenkullerle ilgilendiklerini belirtti. Konferans'ta dünyanın en büyük devlet varlık fonları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve holding yatırım ofisleri yer aldı.

/**/
Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

Geçen sene tüm dünyanın konuştuğu Cuneydi, çay satarak kardeşlerine bakıyor.

Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor, dünya sessiz.
Böyle giderse su altında kalacak

Böyle giderse su altında kalacak

​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

6 ay önce planlanmış

Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.