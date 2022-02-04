Gaz kısıntısında sona doğru: İran'dan tam kapasite gaz akışı 10 gün içinde başlayacak

Teknik bir arıza nedeniyle gaz akışını kesen İran’dan Türkiye’ye gönderilen gaz miktarı, günlük yaklaşık 15 milyon metreküpe ulaştı. Böylece sorunun yaşandığı ilk günlerde Türkiye’ye günlük düşük basınçta 1-2 milyon metreküp gaz yollayan İran, şu anda göndermesi gereken günlük 28 milyon metreküplük taahhüdün yarısına ulaştı.

Yetkililer, İran’dan gelen gazın 10 gün içerisinde tam kapasiteye ulaşmasının beklendiğini ve bu noktada doğal gaz ile ilgili tüm kısıntıların da ortadan kalkacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İran, daha önce Türkiye’ye gaz akışının teknik bir arıza ile 10 gün süreyle kesintiye uğratılacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türkiye, İran’a heyet gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sorunun aşılması için İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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GÜNLÜK GAZ AKIŞI 15 MİLYON METREKÜP

İran gazının 10 gün içerisinde tam kapasiteye ulaşması bekleniyor. Yaşanan sorunun ardından hızla çözüme ulaşılması için yeraltı doğal gaz depolama tesislerini devreye alan ve Azerbaycan’dan gelen gazı 4 milyon metreküp artıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kısıtlamasını 29 Ocak itibarıyla kaldırırken, sanayi tesislerine doğal gaz kısıntısını ise 31 Ocak’tan itibaren 20’ye düşürmüştü. İran’dan gaz akışının tam kapasiteye ulaşmasıyla kısıtlamalar ortadan kalkacak.

GÜNDEM İran teknik arıza gerekçesiyle Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu