Ekonomi Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
BASIN İLAN

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Gazi Üniversitesi, 200 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 21 Ekim'de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
Gazi Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 200 adet Sözleşmeli Personel alınacak.

Son başvuru tarihi olarak 4 Kasım belirlendiği açıklandı.

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