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Ekonomi

Gazi ve korucu emekli maaşlarına zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine, güvenlik korucularının emekli maaşlarının ise 7 bin 500'ye yükseltildiği açıklandı.

14:41 . 6/04/2023 Perşembe
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#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#gazi
#emekli
#güvenlik korucuları
#emekli maaşı
#zam
28 dakika önce
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