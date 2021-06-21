Ekonomi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi S plakalı araçlarda 30 yıllık kiralama ihalesi yapacak
BASIN İLAN

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi S plakalı araçlarda 30 yıllık kiralama ihalesi yapacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 108 adet S plakanın 30 yıllık kiralama ihalesi yapılacağı duyurdu. Belediye, ihalenin 30 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi S plakalı araçlarda 30 yıllık kiralama ihalesi yapacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 108 adet plakanın 30 yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.

Söz konusu ihale 30.06.2021 Çarşamba günü saat 14.00 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

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