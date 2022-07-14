Ekonomi Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
BASIN İLAN

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 13 Temmuz'da Resmi Gazete2de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacak.

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