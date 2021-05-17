Ekonomi Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personeller alacak
BASIN İLAN

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personeller alacak

Gaziantep Üniversitesi, 102 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 17 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personeller alacak
Gaziantep Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
AVMlerin önünde kuyruk oluştu

AVM'lerin önünde kuyruk oluştu

​İstanbullular 17 günlük kapanma sonrası akın etti.
Diri diri yanacaklardı

Diri diri yanacaklardı

​Otomobilleri devrilen çift yanan araçtan son anda kurtarıldı.
Esnafa müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıklayacak

​Çelik'ten İsrail'in katliamları karşısında üç maymunu oynayan BM'ye tepki

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

​İki haftadır aralıksız yükselişini sürdürüyor.

​17 günlük tam kapanma bu sabah sona erdi.

​Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir.

​Otogarda dönüş yoğunluğu başladı otobüs biletleri tükendi.
'Kademeli normalleşme' başladı

'Kademeli normalleşme' başladı

​İçişleri Bakanlığı genelgeyi valiliklere gönderdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.