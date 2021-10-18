Ekonomi Gaziantepte arsa satışı
BASIN İLAN

Gaziantep'te arsa satışı

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Bağlarbaşı, Bülbülzade, Güneykent, K.Kızılhisar, Karataş ve Ocaklar Mahallelerinde bulunan 18 adet konut imarlı arsayı satışa çıkardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantepte arsa satışı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; söz konusu taşınmazların satış ihalesi 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Saat 13.30’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca yapılacak. İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarflarını istenilen belgelerle birlikte en geç 26 Ekim Salı günü Saat 17.00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Binlercesi kıyıya vurdu

Binlercesi kıyıya vurdu

​İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü.
Bizi izlemeye devam edin

'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım.
Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde müjdeyi verdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.