Gaziantep'te arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; söz konusu taşınmazların satış ihalesi 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Saat 13.30’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca yapılacak. İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarflarını istenilen belgelerle birlikte en geç 26 Ekim Salı günü Saat 17.00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.

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