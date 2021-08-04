Ekonomi Gaziantepte toplu taşıma ihalesi
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Gaziantep'te toplu taşıma ihalesi

Gaziantep'te resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı toplam 288 adet plaka 30 yıl süreyle ayrı ayrı kiraya verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantepte toplu taşıma ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin https://www.gaziantep.bel.tr/t... web adresinden temin edebilecek. Çıktısı alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konulacaktır

İhaleler 11 ve 13 Ağustos tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca ayrı ayrı yapılacak. 1 adet S plakanın 30 yıllık toplam muhammen bedeli 120.000,00 TL + KDV olup, geçici teminatı ise 3.600,00 TL’dir.

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