Gaziantep'te toplu taşıma ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin https://www.gaziantep.bel.tr/t... web adresinden temin edebilecek. Çıktısı alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konulacaktır

İhaleler 11 ve 13 Ağustos tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca ayrı ayrı yapılacak. 1 adet S plakanın 30 yıllık toplam muhammen bedeli 120.000,00 TL + KDV olup, geçici teminatı ise 3.600,00 TL’dir.

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