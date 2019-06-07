Ekonomi Gazpromdan Ukraynaya yüzde 25lik indirim teklifi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
DÜNYA EKONOMİSİ

Gazprom'dan Ukrayna'ya yüzde 25'lik indirim teklifi

Gazprom'dan Ukrayna'ya yüzde 25'lik indirim teklifi

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Ukrayna'ya yüzde 25'lik indirimle doğal gaz temin etmeye hazır olduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu.
Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu.

Miller, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Ukrayna'daki Rusya yanlısı Muhalefet Platformu'nun liderleri Viktor Medvedçuk ve Yuriy Boyko ile bir araya geldi.

Görüşmede Ukrayna ile Gazprom arasında yapılan doğal gaz görüşmelerine değinen Miller, "Ukrayna'ya yönelik doğal gaz satışıyla ilgili bir sözleşme, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilecek gazla ilgili bir sözleşmeden daha önemli." dedi.

Miller, Gazprom'un Ukrayna'ya sattığı doğal gazda indirime gidebileceklerine vurgu yaparak, "Ukrayna'ya temin edebileceğimiz doğal gazın fiyatında yüzde 25'lik indirim yapmaya hazırız." diye konuştu.

Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşme 2019 sonunda sona erecek.

ABD Kuzey Akımı 2 projesine yaptırım uygulayacak
EKONOMİ
ABD Kuzey Akımı 2 projesine yaptırım uygulayacak

TürkAkım'da ilk gaz sevkiyatı 31 Aralık'ta
EKONOMİ
TürkAkım'da ilk gaz sevkiyatı 31 Aralık'ta
Akar ve komutanlar sınırda

Akar ve komutanlar sınırda

​Ziyarette bir detay dikkatlerden kaçmadı.
İstanbulluların dönüşü çok önemli

İstanbulluların dönüşü çok önemli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 23 Haziran mesajı.
İndirim müjdesi

İndirim müjdesi

Benzinde de motorinde de pompaya yansıyacak.
Aldıkları<br>ceza açıklandı

Aldıkları
ceza açıklandı

​Tunceli'de ters laleleri koparanlar görüntülenmişti.
Yüzyıllık vaatte<br>geri sayım

Yüzyıllık vaatte
geri sayım

​Ulaştırma Bakanı açıkladı: 2020'de hizmete alınacak.
Patronlarını <br>vurup kaçtılar

Patronlarını
vurup kaçtılar

​Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Geleceğin<br>para düzeni

Geleceğin
para düzeni

​Yeni ekonomi dergisi Z Raporu'nun ilk sayısı, raflardaki yerini aldı.
Zirve öncesi<br>dikkat çeken karar

Zirve öncesi
dikkat çeken karar

ABD, Türk pilotların F-35 eğitimi konusunda açıklama yaptı.
Kanal belli oldu

Kanal belli oldu

Yayının günü ve saati pazartesi açıklanacak.
Fark etmek imkansız

Fark etmek imkansız

​Dağlarda teröristlerin korkulu rüyası oldular.
'Türkiye'de<br>yalnızca bende var'

'Türkiye'de
yalnızca bende var'

Çocukluk hayalim dedi: 50 bin TL harcadı.
İstanbul'da kobra ele geçirildi

İstanbul'da kobra ele geçirildi

​Aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
2021'de<br>her şey bitecek

2021'de
her şey bitecek

​New START anlaşmasının akıbetini açıkladı.
Maganda

Maganda

​CHP'nin İstanbul adayı, havalimanında olay çıkardı.
14 yılda uzay koruması

14 yılda uzay koruması

​Türkiye, kendisine yönelen tehdidi atmosfer üzerinde yok edebilecek.
Malcom X<br>Senegal'e götürdü

Malcom X
Senegal'e götürdü

Alman Björn Pachurka'nın hayatı değişti.
28 ile yağış uyarısı

28 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.