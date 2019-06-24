Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Gebe hayvana özel bakım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gebe hayvana özel bakım

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin son dönemde artan et ihtiyacını karşılamak ve süt verimliliğini artırmak için yeni bir proje başlattı. Bakanlık, süt üreticilerinin zaman kaybetmemesi için hayvanlarının gebelik sürecini yakından izliyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
18 bin işletmede uygulanan proje ile 150 bin büyükbaş hayvan kontrol altında.
18 bin işletmede uygulanan proje ile 150 bin büyükbaş hayvan kontrol altında.

ULTROSON ÇEKİLİYOR

Yapılan planlama ile sahada çalışan veterinerler gebeliği beklenen hayvanları düzenli olarak ultroson ile muayene ediyor. Gebeliği 28’nci günde belirlenen hayvan özel bakıma alınıyor. Gebe hayvanın ve buzağının sağlığı için süreç kontrol altında tutuluyor.

BUZAĞIDA % 100 ARTIŞ

Uygulama ile üreticinin zaman kaybetmeden hayvanın gebelik durumunu öğrenmesi sağlanıyor. Böylece üretici zaman kaybetmiyor ve buzağı sayısında ciddi oranda artış gözleniyor. Son 2 yıl göz önüne alındığında 6 aydır pilot olarak Ankara’da uygulanan projeyle 2 yıl öncesine göre buzağı sayısında yüzde 100 artış yaşandı.

150 BİNİ TAKİPTE

Söz konusu, uygulama kapsamında Ankara’nın 17 ilçesinde başlatıldı. Pilot uygulamanın beklenenden iyi bir performansla üreticiye yansıdığı belirtiliyor. Proje kapsamında 160 veteriner çalışıyor. 18 bin işletmede uygulanan proje ile 150 bin büyükbaş hayvanın kontrol altında olduğu ifade ediliyor. Hayvan yetiştiricilerin yüzünü güldürecek bu uygulama ile Türkiye’nin et ve süt ihtiyacının tamamen karşılanması hedefleniyor. Uygulamanın kısa süre içinde Türkiye’nin tüm bölgelerine yayılması planlanıyor.

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