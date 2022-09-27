Ekonomi Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışmasına davet
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Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışmasına davet

Kocaeli İli Gebze Belediye Başkanlığı, Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması düzenleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışmasına davet
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi kapsamında, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca, tek kademeli ve ön seçimli ulusal mimari proje yarışmasıdır.

Yarışma konusu; şartname ekinde bilgileri verilen sınırlar içinde, istenilen kriterler doğrultusunda, yakın çevresi ile ilişkili kamu hizmet alanının ve Hükümet Konağı Binası’nın tasarlanmasıdır.

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