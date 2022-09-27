Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışmasına davet

Ekonomi

Kuraklığa karşı 88 yer altı barajı

Tarım ve Orman Bakanlığı, son yıllarda etkisini daha fazla hissettiren kuraklığa karşı yer altı barajları inşa ediyor. 2023 yılına kadar 150’ adet yapılması planlanan tesislerden 88'i tamamlandı. Yer altı barajlarının tamamının işletmeye alınmasıyla 50 milyon metreküp su depolanacak.