Gebze Teknik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor

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Diyarbakır'da PKK'nın basın ayağına operasyon: 19 gözaltı

Diyarbakır'da, Belçika ve İngiltere'den yayın yapan televizyon kanallarına program hazırladıkları, terör örgütü propagandası yaparak, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktardıkları ve kentteki hava hareketliliğini örgüt üyelerine duyurmak amacıyla haber yaptıkları tespit edilen ajanslara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, bu ajansların bazı Avrupa ülkeleri tarafından finanse edildiği tespit edildi.