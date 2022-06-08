Ekonomi Gebze Teknik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Gebze Teknik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor

Gebze Teknik Üniversitesi, 14 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 8 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gebze Teknik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor
Gebze Teknik Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

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