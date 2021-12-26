Ekonomi Gebze Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanı
BASIN İLAN

Gebze Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanı

Gebze Teknik Üniversitesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 23 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gebze Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d ve 31. maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” ve “Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi” alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıya çıkarılmıştır.

Başvurular ilgili birimlere yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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