Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre 25 Şubat'a uzatıldı

Söz konusu süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde sirküler yayımlandı.

Buna göre, bugün verilmesi gereken 2021 IV. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat gün sonuna kadar uzatıldı.

Süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

EKONOMİ Üç katından fazla talep geldi: Hazine'den üç milyar dolarlık kira sertifikası ihracı

DÜNYA 450 bin dolara uzay bileti: 100 koltuk satıldı