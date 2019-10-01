Ekonomi Geleceğin mağazacılık konseptini Türkiyeye getirdi
İŞ DÜNYASI

Geleceğin mağazacılık konseptini Türkiye’ye getirdi

DeFacto, akıllı mağaza konseptiyle perakende ve hazır giyim sektörünün dijitalleşmesine öncülük ediyor. Şirket, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek moda alanında akıllı mağaza konseptini Akasya’da hayata geçirdi. Kullanıcılar, akıllı ekranlar ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde bir dakika içinde tüm ürünlerin dijital kopyalarını inceleyebilecek, diledikleri kıyafeti anında satın alabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın en akıllı moda mağazasında robot satış danışmanları, akıllı aynalar ve sanal gerçeklik gözlükleri olacak.
Dünyanın en akıllı moda mağazasında robot satış danışmanları, akıllı aynalar ve sanal gerçeklik gözlükleri olacak.

Türkiye hazır giyim sektörünün lider markalarından DeFacto, mağazacılık alanında yeni bir dönem başlattı. Perakende ve hazır giyim sektörünün dijitalleşmesine öncülük etme hedefiyle yola çıkan şirket, İstanbul Akasya’da açtığı yeni akıllı mağazasıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, dünyanın en akıllı moda mağazasında robot satış danışmanları, akıllı aynalar ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde hızlı, kolay ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaşayacak.

‘Tüm seçenekler aynı anda ekranda’

DeFacto Akıllı Mağaza’da alışveriş yapmak isteyenleri robot satış danışmanları karşılayacak ve sistemi nasıl kullanacakları konusunda yönlendirecek. Kullanıcılar satın almak istedikleri ürünü kabinlerdeki akıllı aynalar sayesinde kolayca inceleyebilecek. Ayrıca sanal gerçeklik gözlükleri (Virtual Reality) sayesinde sadece bir dakika içinde o ürünün farklı beden ve renk seçeneklerinin dijital kopyalarına bakıp, istedikleri kıyafeti üzerinde görebilecekler. Bu sayede hem dijital alışveriş deneyimi yaşayacak hem de anında istediği ürüne dokunma, deneme ve iletişim kurma imkânını bulacak.

Robot satış danışmanı.

Ayrıca akıllı mağazada herhangi bir kasa noktası olmayacak. Müşteriler ödemelerini otomatik check-out veya kiosk’lardan yaparak, ürünleri satın alabilecek. Satın aldıkları ürünleri bir gün içerisinde kargo ücreti ödemeden ve poşet taşıma zahmetine girmeden tercih ettikleri adresten teslim alabilecekler. Ek olarak bir saat sonra başka bir DeFacto mağazasından da teslim alma imkanına sahip olacaklar. Mağazaların hiçbir noktasında kâğıt kullanılmayacak, böylece doğal kaynaklar da korunacak.

‘Sektördeki dijital dönüşüme liderlik ediyoruz’

DeFacto CEO’su İhsan Ateş akıllı mağaza uygulamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şirketin dijital dönüşüm yolculuğunun temelini yerli yazılımların yer aldığını belirtti. DeFacto’nun faaliyetlerine başlamasından kısa süre sonra bir tane teknoloji şirketi kurduklarını vurgulayan Ateş, “15 yıl önce global bir moda markası olmak vizyonuyla yola çıktı. Bugün Türkiye ile birlikte 30 ülkede 500’den fazla mağazamız ve 14 bin kişiden oluşan çalışanımızla büyümeye devam ediyoruz. Yüzden fazla Türk mühendisin görev yaptığı Ar-Ge şirketimiz DeFacto Teknoloji, global hedeflerimize ulaşmak için kendi dijital iş modelimizi geliştiriyor. Bugüne kadar yapay zekayı kullandığımız perakende yazılımlarını oluşturduk. Omni-channel, e-ticaret ve mağaza entegrasyonu, tam otomatik depo gibi yerli projelere imza attık. Bu sayede DeFacto, moda üreten bir şirket olmanın yanı sıra ihtiyaç duyduğu teknolojiyi kendi bünyesinde üreten bir yapıya kavuştu. Bugün itibariyle açılışını yaptığımız DeFacto Akıllı Mağaza’da tüm alışveriş süreci tamamen dijital altyapı ile sağlanıyor. Burası 180 metrekareyle DeFacto’nun en küçük mağazası konumunda ancak en çok ürün çeşidinin olduğu mağazamızdır. Bu uygulamayı bir deneme olarak değil uzun vadeli bir iş planı olarak görüyoruz.”

‘Dijital nesil ile entegre dijital dönüşüm yolculuğu’

Ateş, sözlerine şöyle devam etti: “Bildiğiniz gibi perakende sektörü gelişen teknolojilerden nasibini alıyor ve hızla dijital dünyaya doğru evriliyor. Gelecekte Artırılmış Gerçeklik (AR) ve yapay zekâ alanlarındaki teknolojiler hayatımızın tamamında olacak. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Çok yakında hiçbir ürünün olmadığı ve sadece deneyim alanlarının bulunduğu, kıyafetleri anında üzerimizde görebildiğimiz, beden önerebilen ekranların kullanıldığı mağaza konseptleri açacağız.”

Dijital nesillerin tercihlerine uygun online ve offline kanalların birbirine entegre olduğu bir alışveriş deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını kaydeden Ateş, “Akıllı mağazamızda moda, tarz ve kalıp konularında ekstra kişiselleştirilmiş bir hizmet veriyoruz. Türkiye’de geliştirdiğimiz DeFacto Akıllı Mağaza konseptiyle dünya genelinde mağazalar açmak istiyoruz. Böylece hem mağazalarımızın dijital dönüşümünü sağlamış olacağız, hem de yeni teknolojileri test etme imkânı bulacağız. Bu sayede büyük bir dijital ekosistem oluşturmuş olacağız. Hem Türkiye’de hem dünyada perakende mağazacılığı alanında dijital dönüşüme liderlik etmek istiyoruz” diye konuştu.

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