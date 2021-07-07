Gelecek için yeşil dönüşüm: Z Raporu'nun Temmuz sayısı bayilerde

Aylık ekonomi dergisi Z Raporu, Temmuz sayısının kapağına, ihracatı da derinden etkileyecek yeşil dönüşüm dosyasını taşıdı. Dış ticaretin de altın anahtarı olan yeşil dönüşüm, tüm yönleriyle ele alındı.

SANAYİDE GELECEK YEŞİL DÖNÜŞÜMDE

Türkiye’nin en büyük dış ticaret bölgesi olan Avrupa Birliği’nin çevre ve sürdürülebilirlik alanında en önemli girişimi olan Yeşil Mutabakat, birliğin ekonomik ve siyasi ilişkide olduğu tüm aktörleri etkileyecek. 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması başta olmak üzere ekonomik büyüme üzerindeki kaynak etkisinin azaltılması gibi konularda büyük değişimler getirecek yol haritası, Türkiye açısından da belirleyici olacak. Bu nedenle Türk sanayisinde çevreci dönüşüm için geri sayımın bir an önce başlatılması gerekiyor. Geri dönüşümü arttırarak atıkların azaltılmasını sağlayan döngüsel bir ekonomiye geçiş sanayiciler için hayati önem taşıyor.

DÜNYA ALARM VERİYOR: BİRAZ YAVAŞ!

Günümüzde alışveriş yapmak daha önce hiç olmadığı kadar kolay. Tüketimi artıran faaliyetler de hiç durmuyor. Her türlü zemin, alışveriş iştahını artırmak ve canlı tutmak için kullanılıyor. Tüketim artışının oluşturduğu yoğun mal talebi ise daha fazla üretimi ortaya çıkarıyor. Üretim arttıkça, tüketimi sağlamak için kullanılan reklamlar ve diğer pazarlama teknikleri ile tüketim daha büyük boyutlara taşınıyor. Dolayısıyla birbirini tetikleyen bir üretim ve tüketim kısır döngüsü sürüp gidiyor. Ancak dünya da alam veriyor. Mesajı net, “biraz yavaş!” Z Raporu, tüketim çılgınlığını sayfalarına taşıdı.

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PETRO-DEVLET İÇİN TEHLİKE ÇANI ÇALIYOR

Gelişmeler düşük karbonlu bir dünyaya geçiş ile ekonomik gücün beklenmedik şekilde değişeceğini gösteriyor. Dünyada sıfır karbona geçiş çabaları, iklim değişikliği etkilerine yönelik mücadele ve rezervlerde düşüş, petrol üreten ülke ekonomileri için artık son dönemece girildiğini gösteriyor. CarbonTracker tarafından yayınlanan son rapor da bu ülkelerin önümüzdeki 20 yıl içerisinde 9 trilyon dolar gelir kaybı yaşayacağını ve bunun etkilerinin tüm dünya ekonomisi için belirleyici olacağını belirtiyor. Z Raporu’nun araştırması, petrol ve gaza büyük ölçüde bağmlı olan ülkelerin ekonomilerini çeşitlendirmemesi durumunda oluşacak olumsuz mali sonuçlara vurgu yapıyor.

NECMETTİN ERBAKAN VE EKONOMİ

Z Raporu’nun Temmuz sayısında sıra dışı bir makale okuru bekliyor. Türk siyasi hayatının en değerli şahsiyetlerinden Milli Görüş lideri ve 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a saygı duruşu içeren makaleyi Prof. Dr. Ömer Bolat kaleme aldı. Makalenin özetinde, “Erbakan koyu bir anti-emperyalistti, kapitalist batıl hakim düzenin tüm dünyayı ve özellikle Müslüman halkları ezdiğine inanıyordu. Bu nedenle, İslam ülkeleri arasında önce siyasi yakınlaşmanın ve ardından ekonomik bütünleşmenin sağlanması gerektiğine inanıyordu” diyen Prof. Dr. Ömer Bolat; Erbakan’la tanık olduğu olayları da anlatıyor.