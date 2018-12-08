Gelenek bozulmadı kampanyaya ilgi yoğun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş, Vaditepe Gölevleri, Venezia Mega, 5. Levent Güzeltepe ve Maltepe Evla Park’ta yıl sonu kampanyası başlattı. Oturuma hazır dairelerde peşin alımlarda yüzde 15 indirim sunan şirket, vadeli alımlarda ise yüzde 10 peşinat, 60 ay vade farksız ödeme planı hazırladı. Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım, kısa süre olmasına karşın kampanyaya ilginin yoğun olduğunu söyledi.
Konut sayısı sınırlı
Yıldırım, kampanyaya dahil konutların sayısının sınırlı olduğunu aktardı. Yıldırım; “Bugüne dek hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde kaliteli yaşamın ve kazançlı yatırımın referansı olduk. Şimdi de 4 prestijli projemizde hemen teslim daireleri konut alıcılarına sunuyoruz. Konut alımını kolaylaştırmaya yönelik yapılan teşvikler de satışlarda etkili” dedi.