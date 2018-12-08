Ekonomi Gelenek bozulmadı kampanyaya ilgi yoğun
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gelenek bozulmadı kampanyaya ilgi yoğun

Kiptaş, hemen teslim daireler için yeni bir kampanya başlattı. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim yapılıyor. Vadeli alımlarda ise alıcıya yüzde 10 peşinat, 60 ay vade farksız ödeme planı sunuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım, kampanyaya dahil konutların sayısının sınırlı olduğunu aktardı.
Yıldırım, kampanyaya dahil konutların sayısının sınırlı olduğunu aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş, Vaditepe Gölevleri, Venezia Mega, 5. Levent Güzeltepe ve Maltepe Evla Park’ta yıl sonu kampanyası başlattı. Oturuma hazır dairelerde peşin alımlarda yüzde 15 indirim sunan şirket, vadeli alımlarda ise yüzde 10 peşinat, 60 ay vade farksız ödeme planı hazırladı. Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım, kısa süre olmasına karşın kampanyaya ilginin yoğun olduğunu söyledi.

İsmet Yıldırım

Konut sayısı sınırlı

Yıldırım, kampanyaya dahil konutların sayısının sınırlı olduğunu aktardı. Yıldırım; “Bugüne dek hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde kaliteli yaşamın ve kazançlı yatırımın referansı olduk. Şimdi de 4 prestijli projemizde hemen teslim daireleri konut alıcılarına sunuyoruz. Konut alımını kolaylaştırmaya yönelik yapılan teşvikler de satışlarda etkili” dedi.

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