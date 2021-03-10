Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak
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Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, 87 sözleşmeli tekniker alacağını duyurdu. İdare Başkanlığı, alımların son başvuru tarihinin 17 Mart'ta olacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gelir İdaresi Başkanlığı.
Gelir İdaresi Başkanlığı.

Gelir İdaresi Başkanlığı; merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvuracak adaylarda aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi/şekli/yeri ve diğer şartlara buradan ulaşabilirsiniz

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