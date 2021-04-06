Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı ilanı
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Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı ilanı

Gelir İdaresi Başkanlığı, sözleşmeli personel giriş sınavı ilanını duyurdu. Başkanlık, son başvurunun 16 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı ilanı
Gelir İdaresi Başkanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 58 (elli sekiz) sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözlü sınav 24 Mayıs - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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