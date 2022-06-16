Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak
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Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, sınavla 650 Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların il bazında toplam kadro sayısının 5 katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 katı aday giriş sınavına çağrılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

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