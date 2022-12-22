Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alım ilanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Kayseri Uçak Fabrikası" videosunu izletti

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'nin bu noktaya kolay gelmediğini anlatan Erdoğan, Türkiye'nin hangi badireleri atlatarak bu noktaya geldiğini yansıtan 'Kayseri Uçak Fabrikası' adlı videoyu izletti. Kızılelma'nın uçuşuna ilişkin görüntülerin de yer aldığı video partililerden yoğun alkış aldı.



Erdoğan, 'Cumhuriyetin emekleme yıllarında üretime başlayan ancak daha sonra kapısına kilit vurulan uçak fabrikasından, dünyanın ilk insansız savaş uçağı diyebileceğimiz Kızılelma'nın uçuşunu gördüğümüz günlere geldik, nereden nereye, hamdolsun. İnşallah çok daha iyisini de göreceğimiz günler bizi bekliyor.' dedi.

