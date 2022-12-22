Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığından personel alım ilanı
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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alım ilanı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gelir İdaresi Başkanlığından personel alım ilanı
Gelir İdaresi Başkanlığı.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvurular, 10 Ocak 2023 Salı günü başlayıp 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce www.gib.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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