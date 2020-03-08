Ekonomi Gelirin bir bölümü kadınlar için ayrılıyor
İŞ DÜNYASI

Gelirin bir bölümü kadınlar için ayrılıyor

Perakende sektöründe kadınlara yönelik önemli ayrıcalıklar sunan Onur Marketler’de, kadın çalışan sayısı bin 700’ü aşarken sosyal sorumluluk projelerine destek amacıyla seçili ürünlerden elde edilen gelirin bir bölümü de Mor Çatı Derneği’ne bağışlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen
Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen

Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, ev kadınları ile okuyan kız öğrencilere de, mağazalarında part-time çalışma imkanı sunduklarını belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayınlayan Cemal Özen, “İş hayatında kadın sayısının artması ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Bu bilinçle hareket ederek kadın çalışan sayımızı her geçen yıl artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KADIN ÇALIŞAN 1.700’Ü AŞTI

Onur Marketler olarak her geçen yıl kadın çalışan sayısını arttırdıklarına dikkat çeken Özen "Şubat ayı sonu itibarıyla kadın çalışan sayımız 1.700’ü geçmiş durumda. Şirket olarak kadın çalışanlarımıza dün olduğu gibi yarın da pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceğiz. Kadın çalışanlarımıza Onur Ailesi’ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

GELİRİN BİR BÖLÜMÜ KADINLAR İÇİN

Sadece ürün satmadıklarını kadınların hakları için de sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini ifade eden Özen, “Halen devam eden bir kampanyamıza seçili ürünlerimizden elde ettiğimiz gelirin bir bölümünü Mor Çatı Derneği’ne bağışlıyoruz” bilgisini verdi.

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