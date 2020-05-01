Genç girişimciye fırsat: Dinamikleri dijitalleşme belirleyecek

Tüketici davranışlarındaki bu değişimin salgından sonraki dünya düzeninin yeni normallerinden biri olacağını öngören QNET Türkiye Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, bu değişiminin doğrudan satış sektörünü dijitalleştireceğini ve doğrudan satışı e-ticaretle birleştirmeyi başaran şirketler için büyüme ve istihdam fırsatı yaratacağına dikkat çekti.

DİNAMİKLERİ DİJİTALLEŞME BELİRLER

Salgın sürecinin sektörde yarattığı değişimleri değerlendiren Cem Geyik, “Tüketiciler salgın ortamında uzaktan kurulan birebir iletişimle ve sağlıklı koşullarda güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyor. Salgınla mücadelenin ardından karşılaşacağımız yeni dünya düzeninde doğrudan satış sektöründeki dinamikleri artık dijitalleşme belirleyecek. Doğrudan satışı e-ticaret platformu üzerinden yönetebilen markalar ve kurumlar, genç girişimcilerle birlikte büyüme potansiyeline sahip olacak. Genç girişimciler kendi çalışma koşullarını kendileri oluşturmak istedikleri için bu sektörü daha fazla tercih edecekler. Girişimcilerimizle birlikte yazacağımız başarı hikayemizin temelinde ekonomiye ve istihdama katkı yer alacak” dedi.

SU VE ARITMA CİHAZLARI REVAÇTA

QNET, Türkiye’de doğrudan satış hacminin 2020 yılı sonuna kadar yüzde 8 büyüyeceğini öngörüyor. Geyik, ülkenin bölge açısından taşıdığı potansiyelin önemine dikkat çekerek: “Salgın etkisiyle QNET ürünleri arasında özellikle HomePure Nova su arıtma cihazlarına çok büyük talep artışı yaşanıyor“ dedi.