Ekonomi Genç işsizlikte hızlı düşüş 15-24 yaş grubunda 2,6 puanlık gerileme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Genç işsizlikte hızlı düşüş: 15-24 yaş grubunda 2,6 puanlık gerileme

Geride kalan kasım ayında Türkiye genelindeki işsizlik oranı, önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10,2’de kaldı. Aynı oran, 2021 yılının Kasım ayına göre ise 1 puan azaldı. İşsizlik verilerindeki en dikkat çekici değişim ise 15-24 yaş grubunda yaşandı. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı kasım ayında 2,6 puan azaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Genç işsizlikte hızlı düşüş: 15-24 yaş grubunda 2,6 puanlık gerileme
İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azaldı.

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2022'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10,2 oldu. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1 puan azaldı. Kasım ayında Türkiye genelindeki işsiz sayısı 3 milyon 576 bin kişi olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım 2022'ye ilişkin işgücü istatistiklerinde en dikkat çekici gelişme genç işsizlik kaleminde yaşandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalışla yüzde 17,8 oldu.

TOPLAM İSTİHDAM 31,5 MİLYONU AŞTI

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı kasımda aylık bazda 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bine yükseldi. İstihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,6 olarak hesaplandı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı kasımda bir önceki aya kıyasla 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bine çıktı. İstihdam oranı da 0,4 puanlık artışla yüzde 48,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,7 olarak hesaplandı. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan arttı ve yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 kadınlarda ise yüzde 36,4 olarak belirlendi.

İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ ZAYIFLADI

  • İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi kasımda aylık bazda 0,1 saat artarak 44,4 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Kasım 2022'de bir önceki aya göre 0,5 puanlık artışla yüzde 20,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,9 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı verileri değerlendiren Eleman.net CEO’su Murat Günay, “Yılın son aylarında insanların işlerinden ayrılma ve şirketlerin de çalışanlarıyla yol ayrımına gitme eğilimlerinin azaldığını görüyoruz” dedi. Günay, genç işsizlikte yaşanan düşüşün gelecek aylarda sürmesi halinde hem toplam işsizlik oranının azalacağına hem de sektörlerin gelişimine destek sağlanacağına vurgu yaptı.

İstihdamda rekoru geliştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Kasım 2022 dönemi işgücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye Ekonomi Modeli’nin temel taşlarından biri olan istihdamın, geride kalan kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiye ulaştığını belirten Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İstihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru ileri seviyeye taşınmıştır. Önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz vatandaşlarımızın gelir sahibi olmasını sağlayacak politikaları uygulamak ve daha fazla üreterek vatandaşımıza yeni iş imkanları sağlamaktır.”

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