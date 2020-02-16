Genç mühendislerin favorisi Aselsan

Görgün, “Geçen yıl 541 milyon dolar Ar-Ge bütçemiz vardı. Bunun yaklaşık 60 milyon doları özkaynaktı. Her sene ciromuzun %7'sini Ar-Ge'ye ayırıyoruz” dedi.

Haluk Görgün

ALLAH NASİP EDERSE İLK YEDİDE OLACAĞIZ

Defence News'in hazırladığı Defence News Top 100 listesinde dünyadaki şirketleri sıraladığını belirten Görgün, "Aselsan burada Allah nasip ederse bu sene ilk yedide olacak. Şu anda 52’nci sıradayız” ifadelerini kullandı. Görgün, Türkiye'de mühendis gençlerin en çok çalışmak istediği şirketin Aselsan olduğunu, Harward Business Review bunun ile ilgili üst üste açıklama yaptığını söyledi.

ÇALIŞANLARIMIZIN %59’U MÜHENDİS

Görgün şunları kaydetti: “Aselsanın İnsan Kaynakları departmanında 100 bin başvuru var. Biz iyinin en iyilerini seçebilme tercih edebilme süreci hakkaniyetli yönetebilmek üzere gayret gösteriyoruz. 8 bin 38 personelimiz var. Çalışanların yüzde 59'u mühendis ve normalde yüzde 29'u teknik eleman olarak gözüküyor. Baktığınızda bir işletmede beyaz ve mavi yaka diye adlandırılır."