Ekonomi Genç mühendislerin favorisi Aselsan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Genç mühendislerin favorisi Aselsan

Birlik Vakfı'nın düzenlediği Milli ve Yerli Teknolojiler: Aselsan'ın Yolculuğu konferansında konuşan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Aselsan'ın 6 Ar-Ge merkezi ve 8 farklı teknoloji geliştirme bölgesinde tasarım yapan birimlerinin bulunduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Görgün, “Geçen yıl 541 milyon dolar Ar-Ge bütçemiz vardı. Bunun yaklaşık 60 milyon doları özkaynaktı. Her sene ciromuzun %7'sini Ar-Ge'ye ayırıyoruz” dedi.

Haluk Görgün

ALLAH NASİP EDERSE İLK YEDİDE OLACAĞIZ

Defence News'in hazırladığı Defence News Top 100 listesinde dünyadaki şirketleri sıraladığını belirten Görgün, "Aselsan burada Allah nasip ederse bu sene ilk yedide olacak. Şu anda 52’nci sıradayız” ifadelerini kullandı. Görgün, Türkiye'de mühendis gençlerin en çok çalışmak istediği şirketin Aselsan olduğunu, Harward Business Review bunun ile ilgili üst üste açıklama yaptığını söyledi.

ÇALIŞANLARIMIZIN %59’U MÜHENDİS

  • Görgün şunları kaydetti: “Aselsanın İnsan Kaynakları departmanında 100 bin başvuru var. Biz iyinin en iyilerini seçebilme tercih edebilme süreci hakkaniyetli yönetebilmek üzere gayret gösteriyoruz. 8 bin 38 personelimiz var. Çalışanların yüzde 59'u mühendis ve normalde yüzde 29'u teknik eleman olarak gözüküyor. Baktığınızda bir işletmede beyaz ve mavi yaka diye adlandırılır."

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