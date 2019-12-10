Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanlığından 1001 projeye 17,5 milyon liralık destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gençlik Projelerinde 1001 proje için destek başvuruları sonuçlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığından 1001 projeye 17,5 milyon liralık destek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklama yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Fikir sizden uygulama sizden" sloganıyla yürüttüğü 2019-I Özel Çağrısı sonuçlandı.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek için başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

9-30 Kasım arasındaki başvuru sürecinde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıldı. Geçen yıl yapılan çağrıya göre 7 kat fazla başvuruda bulunuldu.

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak tasarlanan 2019-I Özel Çağrısı'nın kapsamına ilk defa ilkokul ve ortaokullar ile bilim ve sanat merkezleri dahil edildi. Resmi okulların yanı sıra program özel okulları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Desteklenecek konular; gönüllülük, kültür ve sanat, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması olarak belirlendi.

Desteklenecek projelerde gençlerin beklenti ve isteklerinin karşılanması, topluma ve dünyaya karşı sorumlu, bedenen ve ruhen sağlıklı dinamik ve üretken bir gençliğin yetişmesi amaçlandı.

  • "Fikir sizden uygulama sizden" sloganıyla yürütülen 2019-I Özel Çağrısı kapsamında gençlerin kültür sanat alanında 371, gönüllülük alanında 170, yenilikçi fikirler alanında 148, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor alanında 135, çevre bilinci alanında 135 ve hayvanların korunması alanında 42 olmak üzere 1001 projesine destek verildi.

Program kapsamında ilkokulların 104, ortaokulların 240, liselerin 442, BİLSEM’lerin 58, üniversitelerin 157 projesine destek sağlandı.

Engelli gençlere yönelik farklı düzeylerde eğitim veren kurumların 21 projesi de desteklenecek projeler arasında yer aldı.

15 Temmuz ve Prof. Dr. Fuat Sezgin temalı projelere öncelik verildi

Kültür sanat başlığı altında sunulan 15 Temmuz temalı proje tekliflerine öncelik verilirken, bu kapsamda 78 proje desteklendi.

Bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan, dünyanın önde gelen otoriteleri arasında yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin de unutulmadı. Kültür sanat ve yenilikçi fikirler başlıklarında Prof. Dr. Fuat Sezgin temalı 153 proje teklifine onay verildi.

2019-I Özel Gençlik gruplarının projelerine 5 bin-20 bin lira, Üniversite gençlik topluluklarının projelerine 5 bin-25 bin lira arası destek verilmesi onaylandı.

Proje teklifi sunan gençler, başvurularının sonucunu internette "http://formlar.gsb.gov.tr/20191_gpdpsonuc/" adresinden sorgulayabilir.

Kasapoğlu: Gençlerimizle gurur duyuyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin projelerine 17,5 milyon lira kaynak sağladıklarına işaret ederek, "öz güven sahibi ve uluslararası rekabet gücü yüksek gençler" hedefi doğrultusunda, gençlerin tasarlayacağı ve uygulamaya geçirecekleri projelerine destek sağladıklarını ve sağlayamaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, 2023 vizyonuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Program çerçevesinde gençlerimizin; gönüllülük, kültür ve sanat, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması başlıklarındaki projelerine destek verdik. Gençlerimizin hayallerini desteklemek, özveriyle koştukları gönüllülük faaliyetlerine minik bir katkı sunabilmek, ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek yenilikçi fikirlerini ve girişimlerini desteklemekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Bugünün ve yarının gençlerinin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklerken, onların hayatın her sahasında; çevre bilinci ve hayvanların korunması gibi çok geniş bir yelpazede etkin katılımlarına şahitlik ettik. Gençlerimizin yürüttükleri harika çalışmalara hep birlikte şahitlik ettik. Gençlerimizle gurur duyuyoruz."

Bakan Kasapoğlu 'Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu: Radikal kararlar almamız gereken bir süreçteyiz
SPOR
Bakan Kasapoğlu 'Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu: Radikal kararlar almamız gereken bir süreçteyiz
Meteorolojiden ilk kırmızı uyarı

Meteorolojiden ilk 'kırmızı' uyarı

Meteorolojiden Antalya için aşırı yağış uyarısı yapıldı.
İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

​Erdoğan'dan Nobel'in ırkçı yazara verilmesine tepki.
Son 20 günBu fırsatı kaçırmayın

Son 20 gün
Bu fırsatı kaçırmayın

Kampanyalar hızlandı: ​32 bin lira peşinata sıfır araba...
Bir aydan az<br>bir zaman kaldı

Bir aydan az
bir zaman kaldı

​Açılış töreni Erdoğan ve Putin'in katılımıyla İstanbul'da olacak.
Yüzde 65'i<br>kaçak ekiyor

Yüzde 65'i
kaçak ekiyor

Günlük 50 bin TL'lik kazanç iştah kabartıyor.
289 davasının 271'i karara bağlandı

289 davasının 271'i karara bağlandı

​Adalet Bakanlığından darbe davalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Albayrak Medya'nın yeni sitesi Gzt Lokma, en iyi kişisel gelişim uygulaması seçildi.
Haftanın futbolcusu <br>Fenerbahçe'den

Haftanın futbolcusu
Fenerbahçe'den

​Süper Lig'de 14. haftanın 11'i belli oldu.
Terör örgütü<br>sivil bir eve tuzak kurdu

Terör örgütü
sivil bir eve tuzak kurdu

565 havan mühimmatı ele geçirildi.
Gizemi çözülemiyor

Gizemi çözülemiyor

​-30'da bile donmuyor, ölen balıklar özel mezarlıklara defnediliyor.

Türk F-35'lerini <br>satın alacaklar

Türk F-35'lerini
satın alacaklar

Teslim edilmeyen uçaklar için ABD'den flaş karar.
Konya'dan acı haber

Konya'dan acı haber

Kerpiç ev çöktü: 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
G.Saray'da 4 eksik

G.Saray'da 4 eksik

​Sarı-kırmızılıların PSG maçı kadrosu belli oldu.
Sahte engelli <br>raporu operasyon

Sahte engelli
raporu operasyon

Gözaltına alınanlardan 20'si hastane personeli.
Kargoda mağduriyeti<br>engelleyecek şart!

Kargoda mağduriyeti
engelleyecek şart!

'Efsane Cuma' sonrası kargo şikayetleri bitmiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.