Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 sözleşmeli antrenör ve Millilik Kapsamında 239 sözleşmeli antrenör alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; adaylar başvurularını Sözleşmeli Antrenör kadroları için 26 Aralık 2022 (10.00) – 30 Aralık 2022 (17.00) tarihleri arasında, Millilik Kapsamında Sözleşmeli Antrenör kadroları için 26 Aralık 2022 (10.00) – 06 Ocak 2023 (17.00) tarihleri arasında, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.
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2022 Yılı Millilik Kapsamında Sözleşmeli Antrenör Alımı Duyurusu