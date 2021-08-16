Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör alım ilanı
BASIN İLAN

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör alım ilanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör alım ilanını duyurdu. Bakanlık, alımların 16 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör alım ilanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere millilik şartlarını taşıyanlar arasından ek-1 sayılı listede belirlenen branş, grup ve kontenjan sayısınca ve ek-2 nitelik değerlendirme formu puan sırasına göre tam zamanlı “4-B Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör” alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) - 13 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

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