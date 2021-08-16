Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere millilik şartlarını taşıyanlar arasından ek-1 sayılı listede belirlenen branş, grup ve kontenjan sayısınca ve ek-2 nitelik değerlendirme formu puan sırasına göre tam zamanlı “4-B Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör” alımı yapılacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) - 13 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.