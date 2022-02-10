Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanlığından ihaleye davet
BASIN İLAN

Gençlik ve Spor Bakanlığından ihaleye davet

Gençlik ve Spor Bakanlığı Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa, Batman illerinde spor tesisleri yaptıracak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanlığından ihaleye davet
Gençlik ve Spor Bakanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası aracılığı ve yönetimi altında Avrupa Birliğinden Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesinin giderlerine yönelik bir hibe aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı hibenin bir kısmını Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin Şanlıurfa, Batman illerinde 12 tesis yapımı için kullanacak.

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