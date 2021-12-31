Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanlığından sözleşmeli personel alım ilanı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sözleşmeli personel alım ilanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, sözleşmeli spor uzmanı, gençlik çalışanı, psikolog ve yurt personeli alımı için duyuru yayınladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanlığından sözleşmeli personel alım ilanı
Personel alınacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak 923 Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı, Psikolog ve 652 yurt yönetim personeli istihdam edilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı, Psikolog kadroları için işe alım şartları, başvuru tarihleri ve diğer bilgileri görüntülemek için tıklayınız.

Yurt Yönetim Personeli kadrosu için işe alım şartları, başvuru tarihleri ve diğer bilgileri görüntülemek için tıklayınız.

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