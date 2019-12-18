​General Mobile’dan yeni yıla özel Süper Fiyat kampanyası: 300 TL’ye varan indirim

Yeni yıla sayılı günler kala General Mobile, GM 9 Pro’da 300 TL ve GM 9 Go modelinde 200 TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

General Mobile’ın, segmentinin en iyi kamerasına sahip olan* GM 9 Pro, sevdiğinizde süper bir yeni yıl hediyesi olacak.. 3800 mAh pili ile yüksek pil kapasiteli GM 9 Pro, ayrıca metal çerçevesi, ergonomik hatları ile göz dolduruyor. Yeni yılda sevdiklerini mutlu etmek isteyenler GM 9 Pro’ya 1.799 yerine 1.499 TL’ye sahip olabilecekler.

Özellikle akıllı telefonu ilk kez tecrübe edecek kullanıcılara hitap eden GM 9 Go, sınırsız fotoğraf hafızası ve Google’ın geliştirilmiş uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlayan GM 9 Go ayrıca Google Asistan özelliği ile ‘OK Google’ diyerek Google Asistanı’nı aktif eden kullanıcıların sorularının yanıtlarına çabucak ulaşmasını sağlıyor. Kullanıcılar özellikle hatırlatma, alarm kurma, yol tarifi alma, arama yapma, mesaj atma ve hava durumu öğrenme gibi sıklıkla kullanılan birçok özelliği de Google Asistan sayesinde ses komutları ile hızlıca yapabiliyorlar.

Çift SIM kart desteği ile aynı anda kullanılabilen hafıza kartı olan GM 9 Go’nun, 13 MP flaşlı kamerası ile fotoğraf tutkunları, hafıza problemi olmaksızın dahili olarak sunulan ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depolama alanına sahip oluyor. Yeni yılda sevdiklerini mutlu etmek isteyenler GM 9 Go’ya 899 yerine 699 TL’ye sahip olabilecekler.

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Altın, Gümüş ve uzay grisi olmak üzere üç farklı renk seçenekleri ile sunulan GM 9 Go’ya 200 TL ve GM 9 Pro’ya 300 TL indirim fırsatıyla ulaşmak isteyen kullanıcılar www.generalmobile.com üzerinden telefonu ister 11 aya varan taksit imkanı ile isterlerse de Akbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi bankaları aracılığı ile peşin fiyatına 6 taksit fırsatı ile satın alabilecekler.

Kullanıcılar General Mobile ürünlerini www.generalmobile.com üzerinden ve yetkili satış noktalarından peşin veya taksit seçenekleri ile satın alabilecekler.