Ekonomi Gestaş gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
BASIN İLAN

Gestaş gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek

Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.'ye ait gemilerin ve iskelelerin büfeleri bir yıllığına kiraya verileceğini duyurdu. Şirket, ihalenin 11 Haziran'da olacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gestaş gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, Çanakkale İli, Sarıcaeli Köyü No:276 da bulunan Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü’nde 11 Haziran 2021 tarihinde saat 11:00‘de İhale Komisyonu tarafından ihale yeterlik şartlarını karşılayan en yüksek tutarlı teklifi veren üç istekli arasında açık artırma suretiyle yapılacak.

Teklifler, ihale tarih saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilebilecek.

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