GetirFinans kredi faizlerini düşürdü: Bugüne özel yüzde 2,99’dan başlayan oranlar

27 Kasım 2025 Perşembe günü kredi faizlerini düşürerek, aylık yüzde 3,49’dan başlayan oranlar yerine yüzde 2,99 faiz oranından başlayan kredi kullanma fırsatları sunuyor. Üstelik GetirFinans’tan kredi kullananlar tahsis ücreti masrafıyla da karşılaşmıyor.

28 Kasım 2025 Cuma günü ise davet koduyla arkadaşını getiren kullanıcılar anında 500 TL değerinde getirpara kazanma imkanından yararlanıyor. Kampanya kapsamında GetirFinans kullanıcıları maksimum 5 arkadaşını getirerek toplam 2.500 TL değerinde getirpara kazanabilecek. Kazanılan getirparalar da Getir & Bitaksi’de harcanabiliyor.

Fibabanka’nın güçlü bankacılık altyapısını Getir’in dijital deneyimiyle birleştiren platform, sunduğu iyi faiz oranları, ücretsiz para transferi, şimdi al sonra öde esnekliği ve rekabetçi seviyelerden döviz ve kıymetli maden alım-satımı ile Türkiye’nin 81 ilinden kullanıcılara ulaşıyor.

27 Kasım 2025 – Kredi kampanyası detayları

• Kampanya 27 Kasım 2025 tarihinde geçerlidir.

• Avantajlı kredi faiz oranları %2,99 - %4,20 arasında kişiye göre değişebilir.

• Kampanya kapsamında kullanabileceğiniz maksimum kredi tutarı ön onaylı limitiniz ile sınırlıdır.

• Avantajlı faiz oranları hayat sigortası ile kullanılan krediler için geçerlidir.

• 100.000 TL için aylık %2,99 faiz oranı ile 12 ayda kullanabileceğiniz kredinin yıllık maliyet oranı %58,0282’dir. Yıllık maliyet oranına sigorta primi dahil değildir.

• Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği müşterilerin, müşteri olma başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir.

• Kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.

• Kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma hakkı Fibabanka ve getirfinans'a aittir.

28 Kasım 2025 – Arkadaşını getir 500 TL getirpara kazan kampanya detayları

• Kampanyadan yararlanmak için davet ettiğiniz arkadaşlarınızın 28 Kasım 2025 tarihinde getirfinans müşterisi olması gerekir.

• Kimlik doğrulama adımlarını tamamlayarak sözleşmeleri onaylayanlar getirfinans müşterisi sayılır.

• GetirFinans'ta "arkadaşını getir" ekranından davet kodunu arkadaşınızla paylaşabilirsiniz.

• Arkadaşınız müşteri olurken, müşteri olma sürecinde "kişisel bilgiler" ekranında "davet kodum var" butonuna tıklayıp paylaştığınız kodu girmelidir.

• Arkadaşınız müşteri olma sürecinde paylaştığınız kodu girerek müşteri olduktan hemen sonra ikiniz de ₺500 getirpara kazanırsınız.

• İstediğiniz kadar arkadaşınızı davet edebilirsiniz ancak davet kodunuzla müşteri olan her bir arkadaşınızdan ₺500 getirpara ödülünü en fazla 5 arkadaşınız için, toplamda en fazla ₺2.500 getirpara kazanırsınız.

• Davet kodunu paylaştığınız arkadaşlarınızdan 5 kişiden fazlası müşteri olursa, ilk müşteri olan 5 arkadaşınız ₺500 getirpara ödülünden faydalanır.

• GetirPara yüklenebilmesi için açık kartınızın olması gerekir.

• 1 getirpara; getir, getirbüyük, getiryemek, getirsu, getirçarşı, getirbitaksi ve bitaksi'de harcayabileceğiniz ₺1 değerindedir.

• Her ay toplamda ₺1.000'ye kadar getirpara kazanma limiti arkadaşını getir kampanyası özelinde uygulanmayacaktır ancak bu limiti aşarsanız Kasım ayında diğer kampanyalar kapsamında getirpara kazanamazsınız.

• Kampanya maksimum 1.000 kişiyle sınırlıdır.

• MINI Countryman Çekiliş Kampanyası'na katıl butonuna tıkladıktan sonra "arkadaşını getir" kampanyası kapsamında getirfinans müşteri olma sürecinde size ait davet kodunu girerek getirfinanslı olma sürecini tamamlayan her bir arkadaşınız için 1 çekiliş hakkı kazanırsınız, arkadaşınızı getirerek kazanacağınız çekiliş hakkı 5 ile sınırlıdır.

• Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği müşterilerin, müşteri olma başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir.