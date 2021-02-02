Ekonomi Gezi teknesi hattı kiraya verilecek
BASIN İLAN

Gezi teknesi hattı kiraya verilecek

Hasankeyf Belediye Başkanlığı, gezi teknesi hattı kiraya verileceğini duyurdu. İhale, 18 Şubat'ta başlayacak. Yıllık kira bedeli ödenerek rotasyonlu hat kiralama işi ihale edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Hasankeyf sınırlarında bulunan Ilısu Prof. Dr. Veysel EROĞLU Baraj Gölü üzerinde Müze Limanından aldığı yolcuları yaklaşık 1 saat 30 dakika gezi turu yaparak Batı (Batman) yönünde turizm amaçlı faaliyet gösterecek 1 adet hat üzerinde 8 adet yolcu taşıma teknesinden oluşacak işletmelerin ilanda belirtilen yıllık kira bedeli ödenerek rotasyonlu hat kiralama işi ihale edilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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