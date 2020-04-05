Gıda tedariğine 40 bin noktadan destek veriyorlar

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, GPD olarak 81 ilde ve 40 binden fazla satış noktasında, 425 binden fazla çalışanın canla başla ihtiyaçları sağlamak için seferber olduğunu söyledi. Aykaç, “Koronavirüs salgını süresince canlarını tehlikeye atarak görevini sürdüren market çalışanlarına teşekkür ediyorum. İhtiyaçları sağlamak için gösterdikleri fedakarlıklar bizim olduğu kadar halkımızın da takdirini kazandı. Farklı formatlardaki perakende mağazalarıyla halkın başta gıda ve temel ihtiyaçlar olmak üzere her türlü ihtiyacını hijyen ve kalite standartları çerçevesinde karşılıyoruz. Tüm süreçlerimizi, çalışma şekillerimizi, tedarik zincirimizdeki tüm halkaları bu yönde gözden geçirip gerekli önlemleri aldık. Bununla beraber çalışanlarımızın sağlığı ve dengeli çalışma koşullarını sağlamak amacıyla da tedbirlerimiz oldu. Çalışanlarımızın yorgunluklarını gidermek, dengeli çalışmalarını ve virüse karşı kendi korumalarını sağlamak amacıyla çeşitli önlemlerimizi hayata geçirdik." şeklinde konuştu.

İŞİN GEREĞİ SAHADA OLMAK

Virüsün Türkiye'de tespitine dair ilk açıklamadan itibaren özellikle risk grubunda yer alan çalışanlara izin vererek evlerine gönderdiklerini söyleyen Aykaç, tedbirlere ilişkin şunları kaydetti: “Merkez operasyonlarımızı, olabiliyorsa evden çalışmaya yönlendirdik. Perakende, sahada olmayı gerektiren bir iş, ancak teknolojiden olabildiğince fazla faydalanarak çalışanlarımızın sağlığını koruma yönünde önlemlerimizi aldık. 18 milyon hanede 68 milyon kişiyle doğrudan temasta olan bir sektör olarak salgının ilk gününden itibaren alabileceğimiz tüm tedbirleri aldık. Market içlerinde sosyal mesafe kuralına uygun düzenlemeler yaptık. Marketlerimize müşterilerimizi belli sayılarda kabul ettik ve yoğunluğu önledik. Marketlerimizin girişinde, müşterilerimizin rahatça ulaşacakları yerlerde dezenfektanlar bulundurduk. Bu ve benzeri önlemlerle hem halkımızın hem de çalışanlarımızın sağlığını korumayı, virüs yayılma hızının en aza indirilmesini hedefledik.”

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EL BİRLİĞİ İLE AŞACAĞIZ

En önemli taleplerinin doğru bilgi olduğuna dikkat çeken Aykaç, “Alınan tedbirlerin uygulanması ve denetlenmesi aşamasında ilgili birimlerde yorum farkına yer vermeyecek şekilde bilgilendirme yapılmalı. Yeni alınacak önlemlerde özellikle tedarik zincirini sıkıntıya sokmayacak şekilde düzenlemeler yapılması çok önem arz ediyor. Alınan tedbirler ve halkımızla, çalışanlarımızla, iş ortaklarımızla, kamu otoriteleriyle dayanışma halinde bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Müşterilerimizden de ricamız sosyal mesafeyi korumak" dedi.

İLAVE PERSONEL ALINIYOR

İlave personel alımları yaptıklarını dile getiren Galip Aykaç, "Vatandaşımız, ihtiyaç maddesi alışverişlerini dijital ortamdan sürdürme yoluna geçince E-ticaret kanalında bu döneme özgü bir miktar personel sıkıntısı yaşandığını söyleyebiliriz. Üyelerimizin hemen hemen hepsi önemli personel alımına gittiler. GPD üyesi gıda servis zincirlerinin çalışanları, üyelerimiz arasında sağlanan dayanışma ile marketlerde istihdam edilmeye başlandı” bilgisini verdi.