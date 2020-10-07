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Ekonomi Gıdada büyük oyun Taklit- tağşiş peynire bitkisel yağ, yoğurda kıvam için nişasta katılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gıdada büyük oyun: Taklit- tağşiş peynire bitkisel yağ, yoğurda kıvam için nişasta katılıyor

Adana Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Kaypak Tona, süt ürünlerindeki taklit, tağşişte peynire bitkisel yağ konulurken, yoğurda kıvamı için nişasta katıldığını, sütün içerisinden çektikleri krema ile de tereyağı yapıldığını açıkladı. Adana gibi sıcaklığın 45 dereceleri bulduğu kentlerde açıkta süt ürünü satılmaması gerektiğinin altını çizen Tona, pazarlara soğuk zincirin korunacağı dolapların kurulması gerektiğini kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Hileli gıdaya yönelik yapılan denetimler sürüyor.
Hileli gıdaya yönelik yapılan denetimler sürüyor.

Yaşam için gerekli olan gıdaya, tüketicinin güvenli erişiminin sağlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yasal denetimler artarak sürüyor. Taklit ve tağşişin yanı sıra depolanmasından taşınmasına ve satış noktasındaki koşullarına kadar bazı olumsuzlara maruz kalabilen gıda ürünleri tüketicinin sağlığını tehdit ediyor.

Özellikle kalsiyum kaynağı olarak bilinen peynir ve yoğurttaki hilelerin başında bitkisel ya da süt dışı harici yağ kullanımı geliyor.

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'DAMAK TADI İLE ANLAŞILABİLİR'

Adana Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gıda Mühendisi Deniz Kaypak Tona, süt ürünlerinde yapılan taklit, tağşişte peynir içerisine bitkisel yağ, yoğurtta ise kıvam beklentisini karşılamak için nişasta katılabildiğini açıkladı.

DHA
Özellikle kalsiyum kaynağı olarak bilinen peynir ve yoğurttaki hilelerin başında bitkisel ya da süt dışı harici yağ kullanımı geliyor.

Sütün içerisinden çekilen krema ile de tereyağı yapıldığını dile getiren Tona, bu tür gıdaları damak tadı gelişmiş tüketicinin anlayabileceğini belirterek, "Bazen yayınlarda görüyoruz; yanıyor, eriyor falan. Bununla ilgili damak tadımıza özen göstereceğiz. Alışveriş yaptığımız yerleri seçmek gerekiyor. Fiyat politikalarına dikkat edebiliriz. Aynı ürün başka bir yerde iki katı fiyattaysa aradaki farkın neden kaynaklandığını araştırmak lazım" dedi.

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'TR İLE BAŞLAYAN ONAY KODU OLMALI'

Vatandaşların taklit ve tağşişten korunması için peynir gibi süt ürünlerinde TR ile başlayan 'onay kodlu' ürünleri almaları gerektiğinin altını çizen Deniz Kaypak Tona, şunları söyledi:

  • "Üründe etiketlerin üzerinde bir elips şeklinin içerisinde 'TR' diye başlayan numaralar var. Mesela bizim Adana için TR01 119 diye numaralar olur. Bu, işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kayıtlı olduğunu gösteren bir işarettir. Ayrıca ambalaj bütünlüğüne, son kullanma tarihine, etiket bilgilerine dikkat edilmeli. Ambalajda bir şişme, sızıntı varsa o ürün alınmamalıdır. Küflü peynir cinsleri var. Ancak tüketici bir beyaz peynir alacaksa ve küf varsa bunu almaması gerek."

DHA
Taklit- tağşiş peynire bitkisel yağ, yoğurda kıvam için nişasta katılıyor.

'PAZARDAN SÜT ÜRÜNÜ ALINMASIN'

Pastörize edilmeyen sütlerden işlenen peynirlerin, enfekte hayvanlardan insanlara bulaşan bakteriyel bir bulaşıcı hastalık olan brusella riski taşıdığını dile getiren Tona, bundan korunmak için açıktan ürün alınmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle Adana gibi sıcak yerlerde pazardan süt ürünlerinin alınmaması gerektiğini savunan Tona, şöyle devam etti:

"Adana gibi sıcaklığın 40-45 dereceyi bulduğu kentlerdeki pazarlarda bu koşullarda o ürünleri satarsanız elbette ki orada gıda güvenliği bozulacaktır. Pazarlarda tüketicinin sağlıklı ürün alabilmesi için soğuk zincirin korunduğu, devam ettirildiği dolaplar hazırlanabilir. Gıda Mühendisleri Odası olarak yerel yönetimlere bununla ilgili bir teklif götürmüştük. Çünkü tereyağı, krema, kaymak gibi süt ürünleri maksimum 4 derecede, peynir gruplarını ise 10 derecenin altında saklanmalı."

Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı
FOTOĞRAF 17
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Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde boş bir araziden koku yayıldığını, tahtalara asılan ve kokuya neden olan küflenmiş sucukların bir araca yüklendiğini görenler durumu belediyeye bildirdi.
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. İhbarın yapıldığı adrese giden zabıta ekipleri, kokmuş ve küflenmiş sucukların arazide bulunan bir barakanın tahtalarına asıldığını gördü.
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Ekipler, araçta yaptıkları denetimde ise sucuğun yanı sıra kahvaltılık malzemelerinin de olduğunu tespit etti.
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YAPILAN İNCELEME SONUCU İMHA KARARI VERİLDİ <br< <br> Asılı olan küflenmiş sucukları araca yükleyen ekipler, içindeki ürünlerle birlikte aracı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Zabıta merkezine götürdü.
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Ürünlerin incelenmesi için İlçe Tarım Müdürü İsa Tanrıverdi'ye bilgi verildi. Zabıta karakoluna gelen Tanrıverdi, yaptığı incelemede yaklaşık 700 kilo kokmuş ve küflenmiş sucukların yanı sıra bazı tarihi geçmiş ve üzerinde kullanım tarihi bulunmayan kahvaltılık çeşitlerinin imha edilmesi yönünde karar verdi.
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Peynir, zeytin ve tereyağı ürünlerinin de küflenmiş olduğu görüldü.
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BİRAZ ÖNCE EVİMDE YİYORDUN' DEDİN <br< <br> Ürünlerin sahibi Ümit Aygün, küflenmiş olan sucuklar ve diğer kahvaltılık çeşitlerinin çöpe atacağını iddia etti. Aygün'e dönen Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Acar, Biraz önce sen 'ben bunları evimde yiyorum' dedin. 'Atıyorum' demedin diye cevap verdi.
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KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN MUHABİRE SALDIRMAYA ÇALIŞTI <br> <br> Aygün, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi. Ümit Aygün, saldırıya engel olmak isteyen zabıta ekiplerinin üzerine yürüdüı.
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İMHA EDİLDİ <br> <br> Tek tek incelenen ürünlerden, kokan ve küflenmiş 699 kilo sucuk, 67 kilo tereyağı, 40 kilo zeytin, 7 kilo beyaz peynir, 16 kilo dil peyniri, 11 kilo kuru fasulye, 56 kilo mısır unu, 16 kilo siyoz unu, 30 kilo köy peyniri ve 6 kilo kaya tuzu boş bir arazide açılan kuyuya atılarak imha edildi.
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220 kilo bal, 200 kilo eski kaşar ve 387 kilo tereyağı laboratuar da incelenmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü'ne götürüldü.
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BU ÜRÜNLER SATIŞA SUNULACAKTI <br< <br> Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Acar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Açık araçta, malzemeleri arsadan araca yüklerken, boş arsada kurutulan malzemeleri ve sucuklar tespit edildi. Ekiplerimiz sucuk ve malzemeleri araca yükleyerek merkeze getirdi. Daha sonra İlçe Tarım Müdürünü çağırdık. Tarım müdürünün yaptığı inceleme sonucu imha edilecekler, boş bir araziye götürülerek imha edildi...
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Bazı ürünlerde numune alınmak üzere ilçe Tarım Müdürlüğü'ne götürüldü. Bunlarla ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra gerekli cezai yaptırımlar yapılacak. Bu ürünler satışa sunulacaktı. Vatandaşımızda bunları bilmeden alacaktı. İstenilmeyen kötü sonuçlar olacaktı. Bizim belediye yönetmeliğinde sağlıkla ilgili görevlerimiz var. Bu görevlerimizi her zaman icra edeceğiz. Bu tür durumlara izin vermeyeceğiz diye konuştu.
Title
Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı
Title
Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı
Title
Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı
Title
Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı
Title
Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı
Sultangazi'de kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı
Sultangazi'de ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri satılmaya çalışılan kokmuş ve küflenmiş sucuk, tereyağı, zeytin, beyaz peynir ile tarihi geçmiş kuru fasulye, un ve kaya tuzu ele geçirdi.


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