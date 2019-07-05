Ekonomi Gıdada pazarı büyüten proje
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gıdada pazarı büyüten proje

Gıda ihracatında ‘kazan-kazan’ dönemi başlıyor. 40 milyar dolarlık gıda ve tarım ürünü ihracat hedefi kapsamında ‘Batı Akdeniz Tarım ve Gıda Kümesi’ projesi tekrar hayata geçirilecek. Üç yıllık projede ihracatçı firmalar uluslararası pazarlar için rekabet eğitimi alacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hükümetin, 2023 için hedeflemiş olduğu 40 milyar dolarlık gıda ve tarım ürünü ihracatında çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, ‘Batı Akdeniz Tarım ve Gıda Kümesi’ projesini tekrar başlatıyor. Üç yıl sürecek projede ihracatçı firmalar uluslararası pazarlar için rekabet eğitimi alacak. Firmalar, ihtiyaç analizi sonucunda hedeflenen ve talep edilen pazarlara yönelik yurt dışı pazarlama fuarlarında, diğer ülke firmalarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirebilecek. Ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre değişik konularda uzmanlarca teorik ve pratik eğitimler verilecek. Ayrıca hedef pazarlardaki önemli ithalatçı firmalara alım heyeti programları düzenlenecek.

YÜZDE 75 ORANINDA FİNANSAL DESTEK

Öte yandan eğitim programından yararlanmak isteyen ihracatçıların ise birtakım kriterleri taşıması gerekecek. Öncelikle firmaların Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’ne üye olması ve tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet göstermesi şartı bulunuyor.

3 yıl sürmesi planlanan eğitim programında ikili ilişkiler çerçevesinde organize edilecek faaliyetlerin masrafları ise devlet tarafından karşılanacak. Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi kapsamında yüzde 75 oranında finansal destek sağlanacak.

  • Almanya’dan Vietnam’a uzanıyor
  • Son olarak 2016-2019 yılları arasında 3 yıl süre ile 33 firmanın katılımıyla yürütülen “Batı Akdeniz Tarım ve Gıda Kümesi” isimli proje kapsamında, Almanya, Çin, Fas, Katar ve Vietnam’a yönelik yurt dışı pazarlama programları düzenlenmiş, tesis ve kurum ziyaretleri ile firmalar arası ikili görüşmeler gerçekleştirilmişti.

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