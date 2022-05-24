Ekonomi Gıdadaki kriz sonrası 62 yeni milyarder ortaya çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Gıdadaki kriz sonrası 62 yeni milyarder ortaya çıktı

İngiliz uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, gıda ve enerji alanında faaliyetleri olan milyarderlerin, son iki yılda servetlerini toplam 453 milyar dolar artırdığını bildirdi. Yine son iki yıl içerisinde küresel ölçekte 62 yeni gıda milyarderinin de ortaya çıktığı kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Gıdadaki kriz sonrası 62 yeni milyarder ortaya çıktı
Foto/arşiv

Oxfam, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında her yıl gelir adaletsizliğine ilişkin ortaya koyduğu araştırmasını yayımladı.

Yardım kuruluşundan yapılan araştırmada, önce salgın, ardından Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle artan enerji ve gıda fiyatlarıyla zenginlerin servetlerin servet kattığı ele alındı.

Açıklamada, gıda ve enerji alanında yatırımları olan milyarderlerin toplam servetinin son iki yılda toplam 453 milyar dolar arttığı, yine son iki yıl içerisinde küresel ölçekte 62 yeni gıda milyarderinin ortaya çıktığı kaydedildi.

Dünyanın en büyük gıda girişimcilerinden biri olan Cargill ailesine mensup milyarder sayısı salgın öncesi 8 iken bu sayının 12'ye yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, ailenin 3 gıda deviyle birlikte küresel tarım piyasasının yüzde 70’ini kontrol ettiğine vurgu yapıldı.

Geçen bir yıllık sürede gıda fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 artış yaşadığının hatırlatıldığı açıklamada, fiyat artışlarının 263 milyon insanı yoksulluk sınırının altına itmesinin de beklendiği belirtildi.

Küresel ölçekte yoksulluk sınırına itilecek 263 milyon insanla birlikte, günde 1,90 doların altında gelirle yaşam mücadelesi veren küresel nüfusun 860 milyona ulaşmasının beklendiğine de dikkat çekildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxfam İngiltere Direktörü Danny Sriskandarajah ,“Doğu Afrika’da insanlar açlıktan ölürken dünyanın en zenginlerinin servetlerini artan gıda ve enerji fiyatlarıyla yükseltmesinin ahlaki açıdan savunulabilir bir yanı yok.” ifadesini kullandı.

Sriskandarajah yüzlerce milyonun açlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde hükümetlerin devasa karlar elde eden ve servetlerini katlayan insanlara karşı sessiz kalmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Yardım kuruluşu, hükümetlere Arjantin’in salgın döneminde milyarderlere uyguladığı tek seferlik vergiyi örnek göstererek benzer bir yol izlemeleri gerektiğini kaydetti. Arjantin geçen yıl topladığı vergi miktarını 1,5 milyar dolar artırmıştı.

Kuruluş bununla birlikte “devasa servetler ve güç tekellerinin” oluşmasını engellemek için kalıcı servet vergisi önerisinde de bulundu.

Buna göre servet vergisi milyonerler için yüzde 2, milyarderler için ise yüzde 5 olacak ve yıllık 2,5 trilyonluk gelir sağlanmasına imkan tanıyacak.

Oxfam, bu rakamın 2,3 milyar insanı yoksulluktan kurtaracağını, evrensel bir sağlık hizmeti sunulmasını ve alt ve alt-orta gelirli kesimdeki herkes için sosyal koruma sağlayabileceğine dikkati çekiyor.

AVM kiraları için TÜFE ortalamasına üst sınır önerisi
EKONOMİ
AVM kiraları için TÜFE ortalamasına üst sınır önerisi

Türk Eximbank 700 milyon avro kaynak sağladı
EKONOMİ
Türk Eximbank 700 milyon avro kaynak sağladı

Areda Survey araştırdı: Türk halkı altına yatırımdan vazgeçmiyor
HAYAT
Areda Survey araştırdı: Türk halkı altına yatırımdan vazgeçmiyor
Her yer kızıla büründü

Her yer kızıla büründü

​Astım ve kronik hastalar için tehlike saçıyor.
Gaziantepte 10 plajlarda 200 TL

Gaziantep'te 10 plajlarda 200 TL

Lahmacun fiyatı tartışması tekrardan alevlendi.
Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristler mağarada kıstırıldı

​MSB: Çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

İstanbul'da eylem hazırlığı yapıyordu.

1974'ten sonra tekrar görüldü.

​Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: İşte ayrıntılar.

​'Şemsiye ile uçan adam' uzay yolcusu olmak istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.