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Ekonomi GİGDER Uluslararası konut satışı lisanslı olmalı
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​GİGDER Başkanı Akbal; Uluslararası konut satışı lisanslı olmalı

GİGDER: Uluslararası konut satışı lisanslı olmalı

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) yabancıya gayrimenkul satışının lisanslanması ve sektörün düzenlenmesi için bir dizi girişimde bulundu. Yabancıya taşınmaz ticareti yapan pazarlama şirketleri, acenteler ve geliştiricilerin lisanslanması için yetkilendirme kriterlerini belirleyen dernek, bu konudaki mevzuat önerisini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Son dönemde bazı pazarlama firmalarının hileli reklamlar vererek 250 bin dolar karşılığında konut veya gayrimenkul satın alan yabancı yatırımcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmesine ilişkin kanunu kötüye kullanıldığı yönünde haberler gelmeye başladı.

Bunun önüne geçmek için Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), yabancıya gayrimenkul satışının lisanslanması için girişimde bulundu. Yabancıya taşınmaz ticareti yapan pazarlama şirketleri, acenteler ve geliştirici firmaların lisanslanması için yetkilendirme kriterlerini belirlediklerini söyleyen GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, “Yabancıya satış yapan gayrimenkul geliştiricileri, proje satış pazarlama ve danışmanlık firmalarının lisanslanması için mevzuat önerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduk. Sürecin takipçisiyiz” dedi.

Hedef büyük

Türkiye’nin yabancıya konut satışı 2016’da 18 bin seviyesindeyken, bu sene pandemiye rağmen yıl sonunda bu rakamın iki katını aşmış olacak. Önümüzdeki bir iki sene içinde yıllık 50 bin rakamının aşılması hedefleniyor. Bu, Portekiz’in yabancıya sattığı konut adedinin iki katı demek. Ayrıca 60 bin bandında seyreden İspanya, Fransa ve İtalya’yı da neredeyse birkaç yıl içinde yakalayabileceğimize işaret ediyor.

Böyle bir ligde mücadele ederken, içeride Türkiye’yi zora düşürecek her türlü olumsuzluğun ülkeye kaybettireceğini söyleyen Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, tam da bu sebeple yabancıya gayrimenkul satışının lisanslanması ve sektörün düzenlenmesi için girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Neler yapıldı?

Bu bağlamda yabancıya taşınmaz ticareti yapan pazarlama şirketleri, acenteler ve geliştirici firmaların lisanslanması için yetkilendirme kriterleri hazırladıklarını ifade eden Akbal, yapılan diğer çalışmaları ise şu sözlerle anlattı: Bu tür olumsuz örneklerin de önüne geçmek amacıyla, çalışmalarımızı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilettik. İstanbul Ticaret Odası’nın meslek komitelerinde de bu konuyu gündeme taşıdık. Amacımız mağduriyetlerin tamamen önüne geçmek ve sektörümüzde yüksek standardizasyonu sağlamaktır. GİGDER olarak hep yüksek motivasyon ve dikkatle çalışıyor; gelecek 10 yılın yol planını çiziyoruz. Oluşturmayı umduğumuz memnuniyet ortamı sayesinde ülkemizden konut alımı yapan pazarları çeşitlendirmek de önceliklerimiz arasında yer alıyor.”

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