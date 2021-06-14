Ekonomi Gine ile Albayrak Grubu arasında Büyük Tarım Projesi anlaşması İthalat yüzde 10 azalacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gine ile Albayrak Grubu arasında 'Büyük Tarım Projesi' anlaşması: İthalat yüzde 10 azalacak

Batı Afrika'da ülkesi Gine'de 2018 yılında yatırımlarına başlayan Albayrak Grubu, Konakri Limanı ve otobüs işletmeciliği ile katı atık toplama hizmetlerinin ardından, ülkede büyük bir tarım projesinin de temellerini attı. Geride kalan yıllar içerisinde Gine'nin en çok tanınan kurumu haline gelen Albayrak Grubu, pirinç üretimi projesi ile birlikte, 5 yıl sonunda toplam 20 milyon dolar yatırımla, yılda 60 bin ton pirinç üretimi yapacak. Söz konusu proje, Gine’nin ithalatının yaklaşık yüzde 10 geriletilmesini sağlayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Albayrak Grubu bünyesinde hizmet veren Mezra Ziraat A.Ş. Genel Müdürü Eyüp Demir, "Bu büyük sosyo-ekonomik projeyi Grubumuz gerçekleştireceği için heyecanlı ve sevinçliyiz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gine ile Albayrak Grubu arasında Büyük Tarım Projesi anlaşması: Pirinç ithalatı yüzde 10 azalacak
Mezra Ziraat A.Ş. Genel Müdürü Eyüp Demir

Gine’nin başkenti Konakri'de yer alan ve şehirle aynı ismi taşıyan limanı, 2018 senesinde işletmeye başlayan Albayrak Grubu, daha sonra aynı yerde otobüs işletmeciliğini, katı atık toplama hizmetlerini de faaliyet alanları içine alarak 4 yıl içerisinde ülkenin en çok bahsedilen ve tanınan grubu haline geldi.

Bir Fransız sömürgesi olan ve 1958’de bağımsızlığını kazanan Gine, dünyanın en çok Boksit, Alüminyum, Demir, Altın ve Elmas maden yataklarına sahip ülkelerinden biri olarak biliniyor.

Ülke bağımsızlığı seçtiği için Fransa’nın gazabına uğramış, ülkeden çekilirken ülkenin alt yapısını tahrip edip, her yatırımı kullanılamaz hale getirmiştir. Ancak çok sayıda (24) büyük kabileler olduğu ve her kabilenin de kendine has dili olduğu için Devletin Resmî dili Fransızca olarak kalmıştır.

Dünyanın en fakir ülkeleri sıralamasında 7. Sırada yer alan ve yüzde 87’sinin Müslüman olduğu ülkenin nüfusu tahmini 14 milyondur.

Gine’nin Gayri Safi Milli Geliri 16 milyar dolar, kişi başı milli geliri ise bin 140 dolar seviyesindedir. Oldukça dinamik bir nüfusa sahip olan ülkenin yüzde 50’sini 0-26 yaş grubu oluşturmaktadır.

Türk ve Müslümanlara sempati arttı

Ülkede her ne kadar Fransa, Çin ve Rusya’nın ağırlığı hissedilse de gittikçe artan bir Türkiye hayranlığı ve sevgisi vardır. Bunda başta Türkiye'nin izlemiş olduğu "Afrika Açılımı" kapsamında Maarif Vakfı ve TİKA’nın faaliyetlerinin, Türk TV dizilerinin etkisinin olması yanında Albayrak Grubu'nun hizmetlerinin de önemli ölçüde katkısının olduğu biliniyor.

Ayrıca yerli halk ve bürokrasi nezdindeki bu tutum değişikliğinde başta Fransa olmak üzere Batılıların “sömürgeci” olarak bilinmesinin, Türk’lerin ise Müslüman ve yardımsever olarak bilinmelerinin etkisi de büyük bir rol oynuyor.

Temel gıda maddesi deyince ülkemizde ilk akla gelen buğday, Gine’de ise pirinçtir. Üç öğün de de tüketilmektedir. Ülkenin yıllık pirinç ithalatı 743 bin ton, parasal karşılığı ise 375 milyon dolar civarıdır. Kişi başı tüketimin 112 kg, toplam tüketimin ise 1.5 milyon ton olduğu ülkenin pirinçte dışa bağımlılığı yüzde 50’dir.

2020 yılında seçimleri tekrar kazanan Cumhurbaşkanı Alfa Conde, bu dönemde Tarım ve Madenciliği stratejik sektörler olarak belirleyerek, bu alanlarda yatırımlara ağırlık vereceğini deklare etti.

Bu kapsamda Gine, temel gıda maddesi olan pirincin üretimini artırarak ithalat bağımlılığını azaltmakta kararlı hareket etmektedir.

Gine ile Albayrak Grubu arasında büyük tarım anlaşması

Conde, bu konuda Albayrak Grubu'ndan destek istedi ve görüşmeler sonucu 20 bin dekarla başlayıp etap etap büyüterek 5 yıl sonunda 80-100 bin dekar araziye pirinç ekimi yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

Böylece Albayrak Grubu, Albayrak İnşaat A.Ş ile alt-üst yapı, Tümosan A.Ş. ile traktör ve tarım aletleri, Sukkar A.Ş. ile sözleşmeli tarım, Mezra A.Ş. ile arazi ve saha tecrübesinin toplamından oluşan devasa operasyonel gücünü, aynı alanda kullanarak büyük bir tarım projesine imza atmaya hazırlanıyor.

Projenin beşinci yılında toplam 20 milyon yatırımla, yılda 60 bin ton pirinç üretimi yapılarak Gine’nin ithalatının yaklaşık yüzde 10 geriletilmesi sağlanacak.

Aynı zamanda her yıl için yaklaşık 50 milyon dolar kaynak ülke içinde kalmış ve yüzlerce Gine’li genç iş sahibi olacaktır.

Pirinçle başlayacak olan projenin, ileriki dönemlerde diğer tarım ürünlerini ve hayvancılığı da kapsayacak şekilde genişletilerek daha da büyütülmesi hedefleniyor.

Yaşamını çiftçilik yaparak sürdüren Gineliler.
Yaşamını çiftçilik yaparak sürdüren Gineliler.

"Projeyi gerçekleştireceğimiz için sevinçliyiz"

Konuya ilişkin açıklama yapan, Albayrak Grubu bünyesinde hizmet veren Mezra Ziraat A.Ş. Genel Müdürü Eyüp Demir, "Arazi tahsis çalışmalarının başlamış olduğu Gine Büyük Tarım Projesi’nin Müslüman ve fakir ülkelerin kalkınmasında Devletimizin yaptığı çalışmalardan sonra en büyük sosyo-ekonomik projeyi Grubumuz gerçekleştireceği için heyecanlı ve sevinçliyiz." dedi.

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