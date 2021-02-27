Ekonomi Giresun Merkez Gedikkaya Mahallesinde daire icradan satılık
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Giresun Merkez Gedikkaya Mahallesi'nde daire icradan satılık

Giresu'nda Merkez Gedikkaya Mahallesi'nde daire icradan satılığa çıkarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv - Giresun'da icradan kiralık daire
Arşiv - Giresun'da icradan kiralık daire

Giresun İl, Merkez İlçe, 245 Ada, 199 Parsel, GEDİKKAYA Mahalle/Köy, A-3 Blok, Beşinci Kat 23 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın bulunduğu parsel alt mahal konumundadır. Karadeniz Sahil Yoluna 100 m, Karadenize 200 m, Hükümet Konağına 4.200 m, Belediye Hizmet Binasına 2.600 m mesafede bulunmaktadır. Ayrıca yakın çevresinde; İlköğretim, Ortaöğretim okulları cami, oteller, plajlar, sanayi sitesi, Migros, Pizzacı yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Dairenin inşaat alanı 143 m² net alanı 116 m² dir. Bağımsız bölüm 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, balkon ve holden oluşmaktadır. Bütün pencereler PVC ve ısı camlıdır. Isınma sistemi Kaloriferlidir.

Basın İlan Kurumu'nda yer alan detaylı ilanı görüntülemek için tıklayın.
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