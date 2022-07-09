Giresun Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Türkiye denizde de dengeleri değiştirecek: İkinci insansız ordu kuruluyor

İHA'larda olduğu gibi, İDA'ların da sürü halinde hareket ettiği proje tüm hızıyla devam ediyor. Dünyada ABD'den sonra denizde sürü konseptini başarıyla uygulayan Türkiye bu hamlesi ile ikinci insansız ordusunu da göreve hazır hale getirecek. Savunmadaki Türkler programı bu hafta sürü halinde hareket edecek İDA'ları gündemine aldı.