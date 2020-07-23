Girişimci genç, fenomenlikten kazandığı parayla yaptı: 200 tavuklu çiftlik kurdu

“Bir gün evde otururken o kadar sıkıldım ki kümese gelerek video çekmeye başladım. Şu an 127 bin abonem 40 milyona yakın video izlenmem bulunuyor. Artan kitle ve gelen ilgi sebebiyle kümesi geliştirdim ve hayalini kurduğum hayvanları buraya getirerek burayı bir çiftliğe dönüştürdüm. Çok güzel dönüşler alıyorum. İllaki eleştirenler de oluyor. Ama hepsinin canı sağ olsun. Bu kümes sayesinde birçok kişi kümes hayvancılığına başlıyor. Hedefim Erzurum’un ve Doğu’nun en büyük çiftliği olmak. Hayvanlar benim için çok değerli. Bugün onlar sayesinde buralara geldim. Bu popülerliği de izleyicilerime hizmet olarak sunmak istiyorum.”